Martín Lasarte le respondió con todo a Carlos Caszely por criticar nóminas

El entrenador de La Roja, Martín Lasarte, se cansó de las especulaciones y afirmó que no conoce a los agentes que dicen influir en sus nominaciones.

Martín Lasarte ajusta los últimos detalles para cerrar la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y es que Chile cerrará su participación recibiendo a Venezuela, en un partido vital para las aspiraciones de ir al próximo Mundial.

“Machete” ha vivido de todo en su periodo como estratega de La Roja, desde las lesiones hasta problemas para contar con jugadores. Pero eso no es todo, ya que también ha tenido que recibir duras críticas producto de las nóminas que ha realizado en su proceso.

Y, más allá de los jugadores convocados para defender a Chile, un rumor en particular ha tomado fuerza. Y fue Carlos Caszely quien tocó dicho tema recientemente en diálogo con Radio Infinita, donde disparó que hay representantes que manejan las nóminas.

"Cambiar al empresario que lleva a los jugadores a la selección, por ahí va el tema. Hay un técnico, pero también hay un empresario que lleva jugadores", disparó el “rey del metro cuadrado”.

Pero recientemente el estratega charrúa tuvo la oportunidad de defenderse en conferencia de prensa, donde aprovechó de dejar en claro la situación. El estratega charrúa se refirió a las críticas por las supuestas intervenciones de representantes.

"Tiene el derecho a pensarlo y más por quién lo está hablando", disparó de vuelta a Caszely. Pero dejó en claro que "esa situación no existe. Me podré equivocar, pero no hay ninguna particularidad. De hecho no conozco casi en ningún caso quién los representa, me he enterado más por la prensa o comentarios que por la realidad".

"Puede ser cuestión de error, de no apreciación de otros futbolistas, pero en ningún caso hay una particular de traer a uno porque es de este y no al otro. No hay nada más alejado de la realidad", cerró.