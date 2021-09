Martín Lasarte habló sobre posible renuncia si no logra ganarle a Colombia

El director técnico de La Roja, Martín Lasarte, se sorprendió tras ser consultado sobre una posible renuncia si es que Chile cae hoy ante Colombia.

Un importantísimo partido jugará esta noche la Selección Chilena en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. La Roja de Martín Lasarte visitará a la Colombia de Reinaldo Rueda con la obligación de sumar de a tres si pretende seguir con vida en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Es más, en caso de que los cafeteros ganen sacarán una ventaja de seis puntos con el “Equipo de Todos”. Y, por otra parte, si Chile gana y suma tres unidades alcanzará a sus rivales en la sección de los que suman 10 puntos en la clasificación.

Y justamente antes del partido el estratega del equipo nacional recibió una compleja pregunta. Esto porque fue consultado sobre si, en caso de perder el encuentro, existe la opción de que renuncie teniendo en cuenta el pésimo lugar en el que quedarían en la tabla.

Te puede interesar: Hinchas de La Roja destruyen a Martín Lasarte tras empate con Ecuador

"No me he planteado ningún escenario. Pero cada quien se debe hacer cargo de lo que se debe hacer cargo", fue la escueta respuesta del ex director técnico de Universidad de Chile y Universidad Católica.

Junto con eso, el estratega uruguayo reconoció que en caso de perder se tendrá que buscar a un culpable. Y en ese caso será él el responsable ya que no ha podido sumar de a tres desde que tomó la banca nacional.

"Yo siempre digo que en el fútbol es muy rápido el hecho de buscar culpable, hay que hacerse responsable de lo que te corresponde. Hicimos un gran partido contra Brasil pero no ganamos y ahí es la eterna discusión entre la forma y el resultado. Quizá jugando peor hubiésemos ganado", explicó.

"En otro partido no jugamos tan bien como contra Ecuador pero conseguimos un resultado de difícil consecución en otros momentos. Nos queda un desafío más y ojalá podamos terminar de buena manera. Me refería a eso de que pudiera ocurrir una cosa puntual", cerró.