Martín Lasarte explicó el motivo para no citar a Felipe Mora

El entrenador de la Selección Chilena, Martín Lasarte, dio a conocer sus razones para no llamar al delantero del Portland Timbers de la MLS.

Solo quedan algunas horas para que la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 comiencen. Y Martín Lasarte enfrentará duros desafíos chocando con Brasil en el Estadio Monumental, y después tendrá que visitar a Ecuador y Colombia en la búsuqeda de sacar nueve puntos.

“Machete” tiene más que claro que hay mucho en juego, y para no hipotecar la participación en el Mundial necesita sumar de cualquier manera. Es por eso que llamó a los mejores jugadores disponibles, aunque le llovieron un montón de críticas por no citar a Felipe Mora.

El delantero del Portland Timbers vive una gran temporada, y ya ha anotado 10 goles y cuatro asistencias en 21 partidos entre la MLS y Liga de Campeones Concacaf. Pese a eso, no fue considerado por el técnico uruguayo para estar con el “Equipo de Todos”.

Por eso, Lasarte habló en conferencia de prensa respecto al tema y enfrentó las críticas por no citar al ex Universidad de Chile. Eso sí, no entró en mayores detalles. “No me gusta hacer referencia porque no me parece justo, puede haber otros”.

Tras eso, dejó en claro que el goleador estuvo en los planes, pero no calificó. “Mora estuvo en la nómina de reserva original, pero hoy le tocó estar afuera. No me gusta hacer evaluaciones así, por el jugador que nombran y por otros”, cerró.

De igual manera, cabe recordar que tras la baja de Ben Brereton por la Premier League, La Roja quedó con poco tiempo para citar a jugadores del extranjero. Es por eso que en lugar del inglés-chileno citó a Diego Valencia de Universidad Católica.