Martín Lasarte entregó los detalles para no asumir la banca de Colo Colo

El técnico uruguayo admitió que fue contactado por la escuadra de Macul. Sin embargo, decidió declinar la oferta por un particular detalle.

Mientras la mayor parte de las ligas del mundo siguen suspendidas por los efectos del Covid-19 en la población, en Colo Colo sonríen un poco luego de semanas de incertidumbre en la búsqueda de un nuevo entrenador para el equipo albo en reemplazo de Mario Salas.

Y la danza de posibles entrenadores ha crecido en las últimas horas, donde destacan los nombres de Gustavo Alfaro, Gabriel Heinze, Sergio Batista entre otros. Sin embargo, uno de los primeros nombres que apareció fue Martín Lasarte, quien reconoció los acercamientos, pero declinó la opción por los pocos cambios que podía realizar a la actual plantilla del cacique.

En entrevista con Mundo Deportivo de España explicó que “me surgió la posibilidad de entrenar a Colo Colo recientemente, que es rival de los equipos en los que estuve, Universidad Católica y Universidad de Chile; pero el campeonato estaba ya recorrido, la plantilla elegida y yo pensaba que había que hacer una serie de cambios”.

Además, el uruguayo detalló que “no era el momento, porque no tienes margen para hacer modificaciones ahora, están en plena Copa Libertadores, bueno estaban porque está parado todo. A mí me fue bien por allí, tengo una imagen y no deja de ser un halago que se interese por ti el que fue tu rival”.

Pero no fue solo eso, porque expresó que para llegar a un equipo debe empezar de cero. “Me gustaría hacer algo desde el inicio. Algo que puedas preparar, que puedas elegir los futbolistas. Eso a veces se da y a veces no, pero por suerte siempre hay alguna cosa. Ahí estamos”, finalizó.