Martín Lasarte: "El peso de las Clasificatorias lo llevarán los jugadores que conocemos más"

El entrenador de la Selección Chilena, Martín Lasarte, se refirió a lo que será el proceso donde buscará meter a Chile en el Mundial de Qatar 2022.

Martín Lasarte, director técnico de la Selección Chilena, se manifestó al respecto del camino que recorrerá junto a los seleccionados para llegar al mundial. El uruguayo señaló que el “peso específico” de las Clasificatorias a Qatar 2022 estará en los hombros de los jugadores más conocidos. Pese a eso, lo más jóvenes también buscarán sumarse al proceso.

"El peso específico de la clasificatoria lo van a llevar adelante los jugadores que todos conocemos más, después se irán insertando otros. La foto del primer partido no es la misma del último, queremos saber al final cuál es el recambio y qué resultado ha tenido", señaló en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

Sobre eso, el estratega charrúa también explicó la manera en que añadirá a los jóvenes al equipo. Y confesó que "a veces se toma una situación como inmediata y en este nivel no hay inmediatos... puede haber un caso de un jugador que venga y nos sorprenda a todos, muy por encima de la media y sería fantástico, pero los más jóvenes necesitan recorrer un camino".

"Soy de los que piensa que no es cuestión de venir y cerrar la carpeta anterior y abrir la nueva, nos tenemos que basar en muchas cosas que ya se venían haciendo, puede ser alguna forma de juego, algunas características en relación a los nombres, pero no sería bueno decir que todo lo anterior no combina con nosotros y haremos todo diferente, eso sería un error", agregó.

De igual manera, “Machete” fue consultado sobre la posibilidad de ubicar un referente de área en su esquema con La Roja. A lo que señaló que "pudo haber alguna dificultad en una posición específica, particularmente con el '9' clásico, no en delanteros, sino uno que use esa posición más clásica y eso nos tiene ocupados.

“Es un aspecto importante, pero la forma de llegar al gol no es una sola. Tenemos que encontrar soluciones, hay jugadores y tenemos que ver si están preparados o en condiciones de llevar el peso de esa posición en la selección chilena", agregó.

Para finalizar, el ex U. de Chile y UC enfatizó en que aún trabajan en la lista de nombres para la primera nómina, y destacó el nombre de Guillermo Maripán. Y sobre el central del AS Mónaco señaló que "es un jugador que conozco desde el punto de vista deportivo y humano, es un aspecto importante".