Martín Lasarte defendió a Brereton de la ácida crítica de Rafael Olarra

El técnico de La Roja, Martín Lasarte, sacó la voz ante las duras críticas que realizó Rafael Olarra contra de las aptitudes futbolísticas de Ben Brereton.

Martín Lasarte asistió a conferencia de prensa en la antesala del partido entre La Roja y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. Instancia donde el técnico uruguayo sacó la voz ante los dichos de Rafael Olarra, quien puso en duda las verdaderas cualidades futbolísticas de Ben Brereton.

Y es que justamente tras el 2-0 sobre Paraguay, “Machete” había destacado “el ángel” que tiene el delantero del Blackburn Rovers. Frase de la cual se colgó Olarra para dudar públicamente de las condiciones técnicas del inglés de madre chilena.

Justamente en ESPN Chile, el ex central de Universidad de Chile fue durísimo con “Big Ben”. "Me gustaría tal vez hablar de lo bien que driblea o cabecea, pero cuando hablamos del 'ángel' que tiene, me parece poco", disparó.

Ante eso, Lasarte indicó que "cuando hay gente con un recorrido importante y hace este tipo de apreciaciones, son propias y no tengo nada que decir. En el caso de Ben no ha cambiado nada. Fue buscar un futbolista con otras características que en el medio no había, según nuestra visión que puede ser un error".

"Es un futbolista de envergadura, que juega habitualmente con defensas correosas. Que nos da alternativas de poder modificar y no solo intentar ataques combinados, sino jugar de forma más directa. Por romper líneas, por un juego aéreo correcto. No fantástico, pero correcto".

Ante eso, volvió a remarcar que "tiene un ángel, pero no lo he puesto en ningún lugar que no sea la realidad. Juega en segunda división de Inglaterra, ha tenido un buen inicio, tiene casi un gol por partido. Pero esto no significa que sea inamovible, está en una etapa de crecimiento y adaptación, no habla el idioma, juega diferente. Todo es mucho más moderado, nunca lo he ensalzado en un lugar que no sea la realidad".

"Creo que es un fenómeno social, por lo que genera. Tiene un ángel particular, es así como o vemos todos, sencillo, simple, optimista, siempre con una ilusión fantástica. Comentamos antes con los compañeros, la particularidad que tiene para integrarse aún con lo del idioma, donde hace un esfuerzo. Se ganó el cariño del plantel, lo que hace que su adaptación sea más rápida", cerró.