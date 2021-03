Martín Lasarte comparó a Luis Jiménez con leyenda del fútbol uruguayo

El entrenador de la Selección Chilena, Martín Lasarte, alabó las cualidades del mediocampista de Palestino, Luis Jiménez.

Martín Lasarte, director técnico de la Selección Chilena, se refirió a los distintos trabajos que ha realizado con el combinado nacional. Ante eso, destacó las grandes habilidades del volante y capitán de Palestino, Luis Jiménez. El experimentado jugador fue citado en el primer microciclo de “Machete”, quien se atrevió a compararlo con una leyenda de River Plate y Uruguay.

"Hace unos días me preguntaron por una definición (de Jiménez) y me pareció atinado comentar con el caso de Francescoli en River, cuando ya era más grande, jugaba de nueve y medio. A Jiménez lo veó ahí, se puede enganchar, define bien y tiene cualidades técnicas fantásticas y creo que lo podemos aprovechar ahí", indicó en diálogo con ESPN.

Sobre las estrategias a utilizar, reconoció que "más allá de los 4-3-3 o 4-4-2, lo más importante gestionar. Considerando un grupo que ya viene de antes, que ha ganado mucho y en otras ocasiones no".

"Hay una cuestión de revancha en ellos, que tenemos que aprovechar, lograr que sea un motor para ellos", complementó.

Sobre lo mismo, hizo énfasis en que la base de la selección “sigue siendo la misma”. Agregando que "a partir de ahí uno tiene que mirar a los que estén mejor. No importa el país que estén o la edad que tengan, uno tiene que aprovechar a los que están en nivel importante".

Pese a eso, igualmente dejó en claro que podría recurrir a jugadores experimentados que no suelen ser titulares en sus equipos."En el fútbol no es solamente los momentos.También hay otras cosas, las experiencias son grados y eso no se consigue de un día para otro. Uno puede llegar enganchado y por la selección puede meter uno o dos goles, o hacer un pase gol".

El ex Universidad de Chile recalcó que apostarán por ser dueños de la posesión, pero el objetivo es "tener la pelota para hacer daño, para generar. Terminar la acción, reagruparme y empezar de nuevo".

Para finalizar, comentó que la Copa América será el escenario donde pretende dar oportunidades a los integrantes de la “regeneración” de La Roja. Situación en la que van a convivir “ gente con experiencia con los jóvenes que han jugado menos”.

"Lo importante será en las clasificatorias. Dar cada partido con lo máximo. En cada partido hay que mostrar los dientes y Chile está más que preparado. Quedan valores para mostrar eso", cerró.