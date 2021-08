Martín Lasarte apunta a Colo Colo para la nómina de la Selección Chilena

El DT de Chile, Martín Lasarte, dejó en claro que para la dura fecha triple buscará contar con los mejores, a pesar de las necesidades de cada club.

Durante el transcurso de este lunes y martes, Martín Lasarte tendrá que dar a conocer la nómina de la Selección Chilena para las Eliminatorias. Situación donde chocará con Brasil, Ecuador y Colombia. Y serán nueve puntos vitales para seguir con vida rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Y la convocatoria ya causa particular interés, especialmente desde Colo Colo, donde esperan por saber cuántos jugadores de su plantel irán. Esto porque en medio de los partidos de Chile, el “Cacique” jugará las semifinales de Copa Chile, la posible final y un partido del torneo.

Por ese mismo motivo, es que en Macul pretenden no perder a tantos futbolistas. Esto teniendo en cuenta que Gabriel Costa fue convocado con Perú, y que algunos como Brayan Cortés, Leonardo Gil, Iván Morales y Marcos Bolados (lesionado) podrían estar para la selección.

Pese a eso, “Machete” dio un claro mensaje para el “Eterno Campeón” al respecto de ese tema en diálogo con El Mercurio. "Soy de los que piensa que cuando la selección tiene por delante un desafío de las características que vamos a enfrentar, lo más importante para mí es la selección. Voy a seleccionar lo que tenga que seleccionar".

"Entiendo que las circunstancias a veces son un poquito tiranas, pero bueno. Ha habido algún caso en varios microciclos en que liberamos a algunos que tenían Copa Sudamericana o Libertadores. Eso cuando eran microciclos, pero ahora cuando hay una serie de partidos, creo que lo más pertinente es citar los que tengamos que citar”, complementó.

Para finalizar, fue consultado por si alinearía como titular a Iván Morales en algún partido, y tuvo una respuesta tajante. "No, pero a Morales lo estás citando tú, yo aún no he dado la lista”, concluyó.