Martín Lasarte aplaude a La Roja: “Este grupo es rebelde, no quería ser vencido”

El director técnico de La Roja mostró su felicidad por el carácter y las condiciones del equipo para buscar el empate ante Argentina.

Un nuevo empate consiguió ayer La Roja por 1-1 ante Argentina en la primera fecha del Grupo B de la Copa América. Duelo donde Lionel Messi abrió la cuenta con un increíble gol de tiro libre. Mientras que el gol del empate estuvo en la cabeza de Eduardo Vargas tras un penal fabricado por Arturo Vidal.

El “King” fue el encargado de patear el penal, el cual fue atajado por el arquero Emiliano Martínez. Pese a eso, la pelota rebotó en el travesaño, y ahí fue cuando el delantero chileno aplicó toda su velocidad para aprovechar el rebote con un cabezazo que puso el 1-1.

Ante eso, después del partido el DT de la Selección Chilena, Martín Lasarte, fue claro con respecto a su balance sobre el partido. “Estamos enfrentando a un equipo muy grande, Argentina está en nivel mundial. Empezamos bien y después nos costó, quizás fue lo más flojo el primer tiempo desde que estoy yo”, indicó de entrada.

“No le agarramos la vuelta al partido tras los 10 primeros minutos. Sufrimos. En el vestuario acomodamos alguna posición, el equipo se vio mejor y con otra intensidad que habla a las caras de la competitividad de este grupo. Este grupo no quería ser vencido, aún sin jugar bien, y eso es muy importante”, explicó.

“De la primera parte a la segunda manejamos dos líneas de cuatro. Con Palacios por derecha y Meneses por izquierda soltando a Vidal, sacándolo del mediocampo. Con la función defensiva de controlar a Paredes pero con sus cualidades defensivas”.

“En Barcelona hasta jugó de delantero centro, no lo desconoce. Ahí el equipo se sintió más cómodo, Arturo también, tenía menos responsabilidad de correr metros y eso le permitió estar mejor en la segunda parte”, continuó detallando.

Junto con eso, hizo énfasis en que “el equipo se vio perdiendo, pero es un grupo de futbolistas que tiene rebeldía. Que entendió que se puede dar cualquier resultado, pero el tema es no guardarse nada y en el segundo tiempo el equipo salió a no guardarse nada”.

“Se notó un equipo rebelde, competitivo, sufrimos, logramos el empate, más allá de jugar bien o mal. Para nosotros la Copa América tiene un cierto matiz, jugó Palacios, Alarcón, Ben Brereton, jugadores jóvenes que uno piensa que es la regeneración del fútbol chileno y eso también es muy importante para nosotros”, añadió.

“El fútbol tiene una serie de estadísticas y números, todo lo podemos llevar a como lo queremos ver. Argentina es una grandísima selección, lleva mucho tiempo con el entrenador (Lionel Scaloni), tiene al mejor, segundo o tercero del mundo (Lionel Messi), no es menor, y una serie de futbolistas importantes”.

“A pocas horas de haber competido con ellos en Eliminatorias, haber empatado de atrás y hoy hacerlo de nuevo, no me parece poco importante. El otro día nos marcaron de penal y hoy de tiro libre. Vale, pero hay otras cosas que podemos estar haciendo bien, generamos problemas ofensivos a equipos que tienen mucho poder”, siguió.

Con respecto a las posibilidades que está entregando, explicó que “además de pelear la Copa América, venimos con el segundo objetivo de darle lugar a ver qué nos pueden dar los jóvenes. Carlos Palacios está en ese grupo. No le tocó la mejor parte del equipo, el primer tiempo fue el peor. Pero su experiencia en Brasil lo ayuda, estamos contentos con su rendimiento”.

“El equipo estuvo en menos tensión, más flojo en el primer tiempo. Argentina nos superó y tuvo más intensidad tras los primeros 10 minutos. En el segundo sacamos la parte motivacional, mental, eso que tiene el fútbol”.

“Buscamos las situaciones, la encontramos, sufrimos pero también tuvimos alguna que, de haber estado más frescos, pudieron ser gol. Si algo tiene de rico el fútbol es eso, sino sería todo científico. Mejoramos mucho en la segunda parte tras partir flojos”, detalló.

Para finalizar, Lasarte reconoció que “no sé si es justo o no, no está esa clasificación. El fútbol si algo tiene es que a veces el más pequeño le puede poner las cosas difíciles al más grande y eso hace rico esto. Si no sería todo cantado, que ganen siempre Brasil y Argentina. Con otras herramientas, se puede pelear. Chile fue campeón dos de las últimas tres Copa América. Se puede pelear quizás sin jugar tan bien pero con otras armas. El fútbol tiene esas cosas”.