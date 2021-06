Martín Lasarte advierte en La Roja: “El empate es bueno si le ganamos a Bolivia”

El director técnico de La Roja debutó con un 1-1 ante Argentina, y dejó en claro que tendrán que ganarle a Bolivia en San Carlos de Apoquindo.

Martín Lasarte finalmente tuvo su debut al mando de la banca de La Roja en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y el técnico uruguayo alcanzó el tercer empate en la historia ante Argentina de visita. Y que es el primero de la Generación Dorada, que solo había caído ante la Albiceleste.

El resultado se dio tras un gol de penal de Lionel Messi, y la igualdad llegó en los pies de Alexis Sánchez. El tocopillano le marcó por primera vez al cuadro trasandino después de una gran jugada encabezada por Charles Aránguiz y Gary Medel.

Tras el partido, “Machete” se mostró calmado. “El fútbol tiene eso, uno hace una lectura inicial y de esa lectura inicial la sensación es positiva. Tuvimos dificultades, poco tiempo de trabajo y ante un rival como Argentina. El empate es bueno desde esa óptica”, comenzó señalando.

“En algún momento del partido pudimos hacer algo más, pero hilando fino. Este empate es bueno si ratificamos con una victoria en un partido que no será fácil ante Bolivia. Pero tenemos esa necesidad”, complementó.

“Uno debe valorar desde el lugar en el que estábamos antes del partido. Se juega el partido y eso cambia. Dada las circunstancias que antecedían al juego, estoy satisfecho. Hubo compromiso”, añadió.

“Nos faltó atrevernos, lo trabajamos pero quedó en el aire, verticalizar fuerte, alguna diagonal más, los defensores podían dejar espacios al presionar, manejamos el balón parado y obtuvimos un gol de jugada preparada, que no es menor. Me voy contento por ese lado”, explicó el charrúa.

Con respecto a la ausencia de Arturo Vidal, Lasarte indicó que “los grandes jugadores no son fáciles de suplir. Entra un jugador más joven, de otras características”.

“Arturo tiene cualidades anímicas y de juego, recorre, llega por sorpresa, tiene buen juego aéreo, tiene gol. Más allá de la desgracia de la enfermedad, su ausencia fue un problema. Pero es una opción para los que golpean la puerta”, explicó.

Sobre su reemplazante, detalló que “Pablo (Galdames) lo dijo, estaba condicionado, era su debut y estuvo fuera de posición. Tiene doble mérito. Me dio la sensación que con el partido recorrido tener alguien con mayor cualidad ofensiva y precisión como César (Pinares) podía servir. Pasamos a tres volantes, hicimos un cambio táctico. Estaba Pinares, Pulgar y Aránguiz, entendimos que por el medio era el problema. Esa era la idea”, agregó.

“Es un premio motivacional el punto con todos los problemas. La entrega, la cooperación, valores que están dejados de lados en el fútbol y son importantes. El fútbol no es tan lógico, uno debe tratar que no lo sea, es lo lindo de este deporte”.

“Hubo compromiso, hubo pasajes donde el equipo estuvo alto, manejó de un lado a otro, no siempre sí. Quizás equivocamos en algún momento y a lo mejor es por el poco entrenamiento y esperamos subsanarlo con el tiempo”.

Para finalizar, ya se mentaliza en el martes a las 21:30 horas. “Son partidos distintos. No concibo el fútbol siempre igual. Para Chile siempre ha sido difícil acá. Vinimos a buscar lo que necesitábamos, no lo que deseábamos”.

“Con Bolivia no tiene nada que ver, quizás haya alternancias, no me quiero ligar a nombres en la formación (…) La selección de Chile se encuentra ahora en la posición de descansar y trabajar para el partido que viene. De momento, nada más”, cerró.