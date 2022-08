Mark González nuevamente barrió el piso con ex DT de Colo-Colo

El ex seleccionado chileno volvió a referirse al entrenador argentino Pablo Guede, quien lo dirigió en Colo Colo y lo calificó como el peor técnico de su carrera.

"Mi peor técnico, Pablo Guede. No entrenaba mal, pero tuve una experiencia muy mala. Hasta el día de hoy no me lo explico", contó el jugador formado en Universidad Católica.

"No me hacía entrenar, de ahí viene también por qué pasé lesionado. Los jueves hacían fútbol y a mí no me hacía entrenar, me hacía correr por la cancha. Estaba la prensa, entonces la única opción que había era que estaba lesionado, no había otro motivo por el que yo no estuviera entrenando", añadió.

No sé qué gatilló eso. Después me fui enterando por otros compañeros que me echaba la culpa de cosas. Recuerdo un partido con Palestino que salió en la prensa que Colo Colo estaba espiando un entrenamiento. Yo tengo relación con Tito Bishara y, como tenemos buena onda, cargó que yo le había dicho", completó.