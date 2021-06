Mark González alzó la voz tras sufrir grave lesión en riña en Lo Barnechea

El ex futbolista Mark González fue protagonista de una dura pelea con unos cuidadores en un cerro de Lo Barnechea, y terminó con una vértebra rota.

Seguramente Mark González pensó que pasaría un tranquilo día junto a su familia, pero terminó de manera muy distinta. Esto porque fue protagonista de una riña en un cerro de la comuna de Lo Barnechea con unos cuidadores del lugar, quienes no estaban nada felices con su presencia.

Así lo dio a conocer TVN en un comienzo, y después el registro se hizo viral en las redes sociales. El conflicto ocurrió en el Cerro Loma Larga aproximadamente a las 15:00 horas. Fue ahí cuando cuatro desconocidos se le acercaron con objetos contundentes para sacarlos del lugar.

El ex jugador formado en Universidad Católica se encontraba acompañado de su esposa, Maura Rivera, y sus hijos. Así lo relató en conversación con La Tercera. “Siempre subimos el cerro, subimos imágenes. Es una rutina de paseo familiar. Íbamos con mis dos hijos, Maura y unos amigos. Es todo cerca del condominio donde vivimos".

"Íbamos saliendo y escuchamos un balazo. No le dimos mucha importancia. Pero en ese momento cuando íbamos entrando al cerro, una familia, con niños chicos y sus papás, nos dicen que tengamos cuidado porque andaban amenazando con balazos. Que tenían que salir porque era una propiedad privada. Nos pareció raro porque siempre hacíamos el mismo paseo", complementó Mark González.

“Avanzamos 20 metros y nos increparon. A Maura y a su amiga la agredieron verbalmente y ahí se vinieron hacia nosotros. Ahí nos empiezan a amenazar con unas piedras tremendas, yo nunca hice gesto de nada. Pensé ‘aquí me matan con una piedra en la cabeza o no sé'", relató.

"Fui súper calmo. Después llega otra persona a caballo y me lo tiraba encima. No sé si eran menores de edad, no sé si estaban drogados. Nos echaban, pero de manera súper agresiva. Ahí le dije a Maura que se llevara a los niños”, rememora el campeón de América con La Roja.

Pero eso no quedó ahí, ya que “después llegó una cuarta persona que empezó a empujarme, a pegarme. Ahí me tuve que defender. Ahí se armó la gresca. Terminé con una fractura en la vértebra. Es una situación súper lamentable".

"Gracias a Dios no pasó a mayores porque ahora uno piensa en frío y podría haber pasado a mayores. Imagínate yo por defenderme lanzo una piedra y golpeo a uno y lo mato. Paso de víctima a culpable”, añade.

“Fue algo súper traumático. Mi hijita no quería ir hoy a la plaza a jugar, porque tenía miedo. Eso no puede ser. Yo arranqué del lugar, salí corriendo. Por eso me salvé. Pero insisto que no son formas de tratar a la gente. No es la única situación", agregó el ex Liverpool.

"Hay una demanda colectiva porque estas personas son muy agresivas, amenazan a la gente con pistolas. A mí me amenazaron de muerte. Hay un daño psicológico importante para mis hijos, para mi señora. ¿Quién responde a eso?”, explicó.

“Quedé con el artículo 26, estoy citado. Ahora estoy en mi casa, en reposo, por el tema de la lesión a la vértebra. Tengo entendido que el agresor está detenido. Esto no va a quedar así, no va a quedar impune. Voy a llegar hasta el final para que se haga justicia. Lo que más me da lata es lo que vivieron mis hijos”, concluyó.