Mark González no olvida el incidente que dejó muchos comentarios en las redes sociales.

El ex futbolista conversó con Bienvenidos, donde entregó más detalles de lo sucedido. El exUniversidad Católica partió la entrevista asegurando que “esta situación no debe pasar más a lo largo de todo Chile en playas, cerros y montañas”.

"No alcanzamos a llegar a la casa cuando llegó Carabineros. De hecho, pasó el episodio, continuamos caminando, y en ese momento ya me costaba mucho levantar la pierna, no podía caminar, y ahí me empezó a bajar el tema de la vértebra”, manifestó.

Cabe recordar que el el tercer detenido, es un adolescente de 17 años, quedó con arresto domiciliario nocturno, prohibición de acercamiento y sujeción a la vigilancia del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Los tres imputados fueron formalizados por el delito de lesiones, luego que se constatara en una clínica del sector oriente que Mark González quedó con policontuso y con una fractura vertebral.

asi con los cuicos.



La flia de Mark Gonzalez (no son rubios...) son agredidos por quienes se creen duenos de todo.

Cerros deben tener derecho de paso por temas de libre acceso a esteros de agua



agresores son flia de Leonidas Montes Lira (familiar del alcande)

PARTE MÉDICO DE LA ROJA:

El jugador Erick Pulgar sufrió una lesión muscular de bajo grado, la cual ha evolucionado satisfactoriamente, encontrándose en tratamiento kinésico. Se tomará una decisión de acuerdo a su evolución clínica y de imágenes para ver si ésta en condiciones de estar presente en el próximo partido.

El futbolista Gary Medel presentó una leve lesión muscular que ha evolucionado satisfactoriamente y se reincorporará progresivamente a los entrenamientos.

El deportista Alexis Sánchez continúa con su recuperación de acuerdo a lo programado, determinándose en los próximos días la posibilidad de su eventual participación en la próxima fase de la competencia.

El jugador Guillermo Maripán presenta un desgarro microfibrilar de recto anterior de pierna derecha, por lo cual estará en etapa de recuperación y no se encuentra en condiciones de participar en el resto de la competencia.