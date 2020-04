La diputada asegura que el plantel del Popular acepta reducir su salario a la mitad, con el compromiso de que el dinero se devuelva cuando fútbol retorne a la actividad.

"No han dado una respuesta oficial, intenté hablar con el capitán y me dijo que lo están analizando, pero efectivamente a nadie le gusta que le recorten el sueldo, no es agradable, pero seguiremos hablando con ellos", aseguró Mosa respecto a la negociación sobre la baja de salario en medio de la cuarentena por el coronavirus.

Hace unos días, el diario La Cuarta informó que: "La primera vez fue un no amable. Conciliador. Pero tras una reunión virtual, el camarín de Colo Colo se rebeló y fue el mismísimo capitán el encargado de darle el portazo en la cara a Aníbal Mosa. La leyenda viva del Cacique le dijo al patrón de ByN que no aceptarán una rebaja de sueldos y que no era culpa de ellos que la empresa fuera mal administrada".

Sin embargo, esta versión fue cuestionada por la diputada, Marisela Santibáñez, que maneja otra información. "La Cuarta, una aclaración justa por el rigor y la verdad: 'Los jugadores de Colo Colo si están dispuestos hasta fin de año a recibir el 50 por ciento con el compromiso que ese porcentaje sea recuperado una vez que vuelva el fútbol. Paredes y el equipo no mienten. Mosa lo sabe", escribió en sus redes sociales.

Santibáñez además respondió a los cuestionamientos por la baja de sueldos en el congreso: "Si los demás parlamentarios no lo hacen, no los puedo obligar. No es justo hablar por todos, si no bajan la dieta parlamentaria. Yo la dono, y esto no tiene que ver con los jugadores de Colo Colo, que las SA del fútbol no se victimicen".