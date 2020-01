La barra brava del Popular no asistió al Estadio Monumental en la tradicional Noche Alba.

Colo Colo volvió a las canchas esta tarde en la famosa Noche Alba, en un partido amistoso ante la Selección Chilena Sub 23 en el Estadio Monumental.

Cerca de 20 mil personas llegaron a Pedreros, pero la Garra Blanca no asistió al sector Arica, lugar en el que se ubica la barra de los albos.

La hinchada tuvo apoyo en su determinación en redes sociales por parte de Marisela Santibáñez, Diputada por el distrito 14 de la Región Metropolitana.

La pasión no se vende ni se compra. La convicción de muchos está en venta otros la compran. El estadio parece vacío sin la voz del Pueblo! Para mi no hay #NocheAlba SinJusticia. Es por eso que no estoy en el estadio como es la tradición escribió la también aztriz en su cuenta personal de Twitter.

Su posteo se llenó de comentarios:

