Maripán le pidió a Gary Medel que “deje de darle color” para volver a la UC

El defensa de La Roja, Gary Medel, no tendría asegurada su continuidad en el Bologna y Guillermo Maripán le pidió que vuelva a Universidad Católica.

Una importantísima conversación tuvo recientemente el futbolista chileno, Gary Medel, con su director técnico, Sinisa Mihajlovic. La cual terminó con la conclusión de que el oriundo de Pudahuel pareciera estar viviendo sus últimos días en el Bologna de la Serie A.

Es más, distintos medios italianos han hablado sobre la posibilidad de que el “Pitbull” se vaya del club. Pero en Tutto Bologna Web se la jugaron con todo afirmando que el ex Sevilla ya busca equipo para seguir su carrera: “Medel decidió hacer las maletas”.

Y el referente de la Generación Dorada tiene varios equipos interesados en Turquía, pero él analiza otras posibilidades. Bajo ese contexto, su compañero de puesto en La Roja, Guillermo Maripán, le recomendó regresar al club que lo vio nacer, Universidad Católica.

“Ojalá nos volvamos a encontrar pronto”, fue lo que escribió Medel en Instagram. Sin embargo, la respuesta del Memo prendió a los hinchas “Cruzados”: “Deja de darle color y vuelve luego a casita”.

Pero eso no quedó ahí, ya que el emblema de la Selección Chilena y ex Inter de Milán sorprendió aún más con su respuesta. “No me han llamado jamás”, disparó sin filtro Medel.

Para finalizar, el zaguero del Mónaco se lanzó con un cómico comentario para el gerente deportivo Cruzado. “Ah no, ‘Tati’, si lees esto respeta un poco más a don Gary Medel”. E igualmente le pidió al presidente del elenco de San Carlos de Apoquindo, Juan Tagle: “ponte las pilas”.