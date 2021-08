Mario Sandoval reveló el duro momento con el que la U cambió el chip

El volante de la U, Mario Sandoval, contó detalles de una reunión que tuvo el plantel tras la salida de Rafael Dudamel, y que cambió las cosas.

Universidad de Chile vive un momento muy feliz tras regresar a la victoria en la fecha 17 del Campeonato Nacional. Los azules visitaron al puntero Unión La Calera y vencieron por 4-1, donde Mario Sandoval marcó uno de los goles con los que los pupilos de Esteban Valencia dejaron en claro su gran alza.

Por eso, el mediocampista del cuadro universitario conversó con La Magia Azul y se la jugó con una novedad. Esto porque el primo de Charles Aránguiz no solo reconoció el trabajo del “Huevo”, sino que también reveló detalles de lo que sucedió para que la U cambiara.

"El profe transmite tranquilidad, te da confianza, pero también hay un cambio en el plantel, cuando se fue Dudamel tuvimos una charla, conversamos internamente, teníamos que mejorar, cambiar la actitud, correr más, ser más agresivos", relató.

Y al respecto de eso, el habilidoso mediocampista del “Romántico Viajero” afirmó que el equipo está "bien, con mucha confianza. El equipo ha subido el nivel físico y eso se ha notado en la agresividad para recuperar el balón, la intensidad".

Sobre su rendimiento, Sandoval confesó que "uno va mejorando con el correr de los partidos. El cuerpo se va acomodando a tu fondo físico, además el equipo ha mejorado, hay un cambio de actitud que es contagioso. Ves que todos corren y meten uno quiere entrar y darle".

Para finalizar, el ex Unión Española señaló que en la U para mejorar deben "mantener la agresividad cuando no tenemos el balón. Y cuando la tenemos tener más tranquilidad, no apurarnos. Nos pasó ante Cobresal, donde nos apuramos, estuvimos erráticos, también me gustaría que rematáramos más al arco", concluyó.