Mario Sandoval dolido con el Superclásico: "Yo también lo sufro como los hinchas"

El mediocampista de Universidad de Chile, Mario Sandoval, se refirió a la triste derrota ante Colo Colo en el Estadio Monumental.

De manera muy especial lamentó Mario Sandoval el triste resultado en el recién pasado Superclásico del fútbol chileno. Esto porque, además de jugar solo unos minutos e ingresar antes del gol del triunfo de Colo Colo, el mediocampista sufrió como hincha.

Era su primera vez jugando el clásico mayor del fútbol chileno, y confesó sus emociones en conversación con Redgol. El volante del equipo universitario reconoció que lo vivió "con mucha emoción, la verdad. Tenía muchas ganas de jugar y de ganar, obvio".

Por eso, reconoce que el dolor no se va del todo con el pasar de los días. "Yo creo que todavía la mayoría de mis compañeros sentimos la derrota. Nos quedamos con la sensación de que fuimos mejores y que no merecíamos perder", complementa.

Por lo mismo, aprovecha para intentar calmar a los hinchas, que quedaron muy molestos tras el doloroso resultado. "A nadie le gusta perder estando en la U. Menos un clásico. Imagínate. Así como ellos lo sufren desde afuera, también lo sufro yo, que soy hincha de corazón desde niño", destaca.

Tras eso, le solicita a los fanáticos del “Romántico Viajero” que "también se pongan en nuestro lugar. Como te dije, nadie va con la intención de perder y menos allá (en el estado Monumental)".

Con respecto al ámbito individual, Sandoval igualmente destaca que no quedó contento. "Cómo te dije anteriormente tenía muchas ganas de jugar... pero me hubiese gustado jugar bien y ganar", agregó el ex Deportes Melipilla y Unión Española.

Ahora, Universidad de Chile se enfoca para volver a las canchas este lunes a contar de las 20:30 horas. Esto cuando reciba a Santiago Wanderers en el Estadio El Teniente de Rancagua. Azules y “Caturros”, que son colistas, chocarán por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2021.