Mario Salas: "Me gustaría dirigir en la Premier League"

Mario Salas tuvo una pe´sima salida de Colo-Colo, el entrenador fue despedido por malos resultados, misma experiencia que tuvo en Alianza Lima y Wadi Degla de Egipto.

Ahora el "Comandante" está sin club y analizó su futuro en ESPN.

"La verdad es que yo siempre he tenido sueños, y esos sueños siguen estando en mí. Más que el equipo, me gustaría dirigir en Europa, me gustaría dirigir en la Premier League, sabiendo que es difícil, sabiendo que es complicado", dijo Salas.

"Me gustaría dirigir en Europa, más que en algún equipo, me entusiasma la idea de dirigir en el Viejo Continente", agregó el ex volante de contención.

Mario Salas salió tuvo una pe´sima salida de Colo-Colo, el entrenador fue despedido por malos resultados, misma experiencia que tuvo en Alianza Lima y Wadi Degla de Egipto.

❌Mario Salas tuvo 3 clubes a su cargo el 2020 y los 3 pelearon la 🅱️



❌El Egipcio bajó y Alianza salvo x secretaria



❌Fue despedido de los 3



⁉️Con respeto pero cual es la idea? Buscarle club? Mal que mal cuantas veces escuchamos en medios que Salas sería el DT de @LaRoja ? https://t.co/3qjcIun8VW — DATOS NO MITOS🚨 (@datosnomitos) September 30, 2021

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.