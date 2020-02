El estratega enfrentó a los medios en conferencia de prensa en el Estadio Monumental.

Luego del pésimo inicio de torneo, los rumores se dispararon respecto a la posible salida de Salas del club: “todos estamos sujetos a los resultados. Las evaluaciones pasan por eso, sobre todo la mía, Yo no me voy a escapar de esto. Mi permanencia es en base de resultados y eso se evalúa de forma constante”, aseguró.

“En Colo Colo ha sido una gran estadía, que se han logrado todos los objetivos y solo quedó pendiente la Sudamericana. Tampoco puedo tapar el sol con un dedo y debo decir que no empezamos bien en el Campeonato. Debemos mejorar pronto. Me siento expuesto a cualquier decisión del momento que firme el contrato”, agregó el estratega.

Respecto a la posibilidad de ser despedido, cree que: “yo no puedo luchar contra la realidad del fútbol y esto es en base de los resultados. Si estoy en Colo Colo han sido buenos, pero si no lo son, tendrá que haber un cambio y una evaluación. Pero yo me siento muy tranquilo con lo que viene y que debemos cambiar las cosas”, aseveró.

“A mí me sustenta el trabajo y las reacciones de los jugadores. Vemos en los entrenamientos que ellos siguen comprometidos. Lógicamente el hincha expone su opinión a base de los resultados. Hace tres semanas atrás su relación conmigo era distinta, por lo tanto entendemos que para que esto cambie debe haber buenos resultados“, cerró.

Suspensión del partido ante los Cruzados

"Me parece extraña la decisión de la ANFP, porque en el fondo uno trata de medir las cosas con la misma vara. Me parece que se saca una resolución del partido de Coquimbo con Audax y esos minutos se van a jugar; entonces, pareciera que las resoluciones son en base a los minutos que faltan por jugar”, aseveró.

“Porque yo en 20 minutos puedo dar vuelta un resultado, más allá que futbolísticamente pueda o no, pero en 20 minutos puedo dar vuelta un resultado”, agregó el entrenador del Popular

En la misma línea aseguró que: “la verdad es que esos 20 minutos nos quedamos con las ganas de poder jugarlos. Ahora, es evaluable lo futbolístico, pero lo que me causa extrañeza es esta situación de que a uno sí y a otros no”, cerró.