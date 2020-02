Los albos perdieron ante Audax Italiano por 1-2 en el Estadio Nacional.

El DT del Cacique enfrentó a los medios tras la nueva derrota de su equipo:

"Un primer tiempo para analizar, hay cosas que mejorar, falencias y me hago responsable de esa situación. Pero lo que pasa en el segundo tiempo nos deja con mucho optimismo y confianza", dijo en conferencia de prensa.

"No quedo preocupado. Todas las cosas tienen una posibilidad para mejorar, quisimos hacer cosas que no resultaron, pero el segundo tiempo me deja con mucho optimismo, sobre todo por la actitud de los jugadores de ir hacia adelante, algo que dejó una predominancia del equipo que se generó muchas ocasiones", agregó.

Justificó la ausencia de Pablo Mouche: "No venía entrenando hace mucho tiempo, a lo mejor si lo poníamos al principio duraba 45 o 60 minutos. tuvo su primera semana normal en mucho tiempo. Pablo fue una variante que funcionó, lo de Leo hacia el medio también nos da más claridad, la subida de nuestros laterales nos generó amplitud y lo de Marcos como segundo delantero nos generó muchas ocasiones de gol. Se cambió radicalmente lo del primer tiempo del que salimos de un marcador muy adverso", explicó.

Finalmente, mostró su confianza de cara al partido ante Universidad Católica. "Esperamos tener un equipo con esa actitud el otro fin de semana y no tengo dudas de que así será para que podamos recortar distancias con Católica. Siento que nuestro mensaje está llegando, debería llegar con más fuerza, pero hay múltiples factores, desde el rendimiento de jugadores hasta lo climático. Yo soy el encargado de no taparme los ojos, debo ser objetivo y crítico y el por qué de lo que pasó el primer tiempo, hubo un conjunto de cosas para que no se dieran las cosas", cerró.

LOS HINCHAS SE ENOJARON CONSUS PALABRAS:



🔉Mario Salas: “Soy súper optimista con lo que viene. A mi el segundo tiempo me encantó.. si bien no lo pudimos traspasar a goles, atacamos, usamos táctica fija, tuvimos dos palos..” — Colo-Colo (@ColoColo) February 9, 2020

Hasta para mentir eres malo, si te encantara presionar arriba, lo habrías hecho alguna vez en este año de trabajo, lo único que has mecanizado es RATONEAR, NEFASTO DE MIERDA. — ERWIN RISCO (@ErwinRisco) February 9, 2020

Anda a freir monos a otro equipo Mario Salas, hay que ganar no pensar que puede venir despues. El Domingo re quiero ver y tambien con Curico porque asi no le ganamos a nadie. Lo otro es si sabes pescar, para que pesques tus pilchas y te mandes a cambiar — Eduardo Valenzuela (@eltata45) February 9, 2020