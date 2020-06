El ex estratega del Cacique rompió el silencio sobre su paso por el Monumental al mando del Popular.

El Comandante conversó con Gol Perú y analizó su periodo al mando de los albos y aseguró que esperaba mantenerse mucho más tiempo en Chile: "No me imaginé que mi estadía en Colo Colo iba a ser tan corta", lanzó.

Además, el ex entrenador de la UC señaló que no sabe cuándo podrá viajar para hacerse cargo del club. "Todavía no estoy en condiciones para afirmar cuando estaré en Lima".

Hablando sobre Alianza, Salas destacó que "el desafío es grande. No es ganar a costa de cualquier precio. Es hacer algo que nos haga sentir bien y ver esa idea que nos haga felices por lo que estamos haciendo dentro del campo".

Y en la misma línea, dijo que hará lo posible por pelear en todas las competencias. "Queremos luchar por el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. Si queremos llevar a Alianza a los mejores lugares tenemos que comprometernos todos".