El entrenador de Colo-Colo se refirió a los dichos del delantero formado en Macul.

En medio de su conferencia de prensa, el Comandante afirmó que “leí algunas cosas de Iván, pero no hemos conversado. Hay una situación protocolar en Colo Colo y esas cosas sobre las salidas las comunica Marcelo Espina”.

“Iván sigue siendo parte del plantel y esperemos que esté lo más pronto posible de vuelta de su lesión. Si existe la posibilidad se verá, pero el encargado de eso es Marcelo Espina y no me ha dicho nada”, agregó el estratega albo.

En esa misma línea Salas concluyó que "cuando esté bien puede ser considerado en todos los puestos de ataque. Si está molesto con su puesto hay que conversarlo con él. Yo no voy a emitir juicios de mis jugadores, no les respondo a través de la prensa".

Iván Morales tiene contrato hasta finales de 2022, pero el jugador dejó claro que busca salir del club si tiene mejores ofertas.

