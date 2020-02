El ‘Comandante’ Mario Salas sumó su cuarta derrota consecutiva al caer ante Curicó Unido y dejó a Colo Colo en el fondo de la tabla de posiciones.

Mario Salas volvió a enfurecer a los hinchas de Colo Colo que están por cumplir un año pidiendo su salida, luego de cosechar la cuarta derrota consecutiva en el Campeonato Nacional 2020.

El elenco albo cayó por 1-0 ante Curicó Unido en La Granja y siguió hundiéndose en la tabla de posiciones, donde brilla en los últimos lugares y ya fue superado por creces por Universidad de Chile en la Tabla de Coeficiente que otorga un descenso.

Sin ideas, sin juego, con burdos errores en cancha y una nula relación con el cuerpo técnico, Colo Colo sigue a la deriva y en Blanco y Negro ya hay voces que piden su despido inmediato. Sin embargo, no es fácil.

Cortar el proceso de Mario Salas le cuesta US$620.000 a la dirigencia del Cacique, dinero que en estos momentos no están en las arcas del Estadio Monumental, por lo que sólo una renuncia haría que el ‘Comandante’ se vaya de Macul.

"Estoy sumamente fuerte y entusiasmado con sacar esto adelante, lo veo como un desafío y una posibilidad para tratar de hacer lo mejor posible. Sé lo que pasa, sé dónde estoy parado. Hasta que sea técnico de Colo Colo seguiré luchando”, dijo ayer en conferencia de prensa.

“Siento amargura por el resultado y por cómo se juega, pero me tengo que levantar, lo mismo jugadores y dirigentes. Hay que hacer lo posible por sacar adelante esto. No fuimos el equipo que queríamos ser hoy. Me genera frustración entrenar algo y no plasmarlo. Pero voy a seguir con la misma entereza, seguiré luchando hasta el final", cerró Mario Salas.