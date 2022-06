Mario Lepe reveló detalles del encuentro con Boric en San Carlos

El ídolo de Universidad Católica compartió con el Jefe de Estado en el recinto de la precordillera y dio detalles de aquel momento.

El ex capitán de la UC se refirió al encuentro que vivió con el Jefe de Estado en conversación Los Tenores de ADN y reconoció que fuera del margen político, es cruzado y a un hincha no se desconoce.

“Me sorprendí porque yo venía a otra cosa y me llamaron y bien, aparte de todo, de la parte política digamos, es un cruzado más y a un cruzado no se le niega un abrazo, un autógrafo o un saludo”, sostuvo Lepe.

Por último, aseguró que es un honor haber compartido con el Presidente de Chile. "Lo poco que conversamos, él venía mucho al estadio y a la tribuna que lleva mi nombre. Es un orgullo saludar, estar y conversar un rato con un Presidente de la República", cerró.