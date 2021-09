Mariano Puyol, exjugador de la Universidad de Chile sostuvo que el equipo de sus amores perdió todo su ADN como club, especialmente, en los enfrentamientos contra Colo-Colo.

“Yo estuve en los dos últimos años dentro del club, pero siento que hace años hay un tema ahí. Que no hay un ambiente. Yo viví la otra cara, cuando había una cosa bien familiar, muy de vincularse todo el mundo. Y ahora cuando volví noté que es un club muy ABC1 y la U no era así”, señaló Mariano Puyol a La Tercera.

Sobre los Superclásicos, el otrora atacante azul indicó que “el jugador de la U deja de tener el rigor que tenía antes. La U ha tenido equipos muy discretos, muy inferiores a los que ha tenido Colo Colo, pero cuando se enfrentaban esa diferencia casi no existía”.

“Había un ADN que a lo mejor se perdió en algún momento. Y en estos ocho o nueve años, uno ve a una U enfrentada a Colo Colo que es muy poco rigurosa, con poco temperamento. Ha habido buenísimos equipos de la U y, aún así, no hemos logrado superar a Colo Colo”, complementó.

“Tengo la absoluta certeza de que ya no es un tema futbolístico. Que ya no es una cosa de equipo. Es una cosa de club, de adentro. Algo pasa ahí”, concluyó Puyol.

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.