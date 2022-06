Mariano Closs reconoce opción de Vidal en Boca Juniors

El famoso relator argentino asegura que el King podría llegar a Buenos Aires como refuerzo de Boca.

"Me cuentan que en Boca estaban rezando que esto no saliera en los medios. Con respecto a Arturo Vidal, tiene contrato por un año más con el Inter. Pero gana tanto, que no va a haber problema para que le paguen una cifra menor y se vaya con el pase en su poder", señaló en ESPN.

"Eso es un camino allanado para el que lo quiere. Su salida del Inter la tiene arreglada. El otro equipo que lo quiere es el Flamengo, pero andan a los tiros. Cambiaron el técnico...", añadió.

En tanto, el periodista Sebastián Infazón, aseguró: "Román habla con él hace meses. Habló con él en Europa. Bermúdez y Cascini hablaron con él esta semana. Boca haría un esfuerzo grande desde lo económico y la negociación es 100% real y viable".

Luego, aclaró: "Cabe aclarar que no queda libre en junio como dicen. Tiene contrato hasta junio 2023, pero el podría acordar su salida del club Italiano".

Y recordó el interés del Flamengo: "Los brasileños le ofrecen muchísimo dinero. Él, prefiere a Boca y principalmente a Román, que una vez más, tiene mucho que ver en esto".