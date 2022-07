Mariano Closs explica por qué Arturo Vidal no llega a Boca

El King está más cerca de llegar a Flamengo según los reportes de los periodistas cariocas, el formado en Colo-Colo está a detalles de ser jugador del club más popular de B.

“Hasta el viernes era todo palabrerío. El sábado, y como lo dije ayer (lunes), el contrato de Flamengo la gente de Vidal lo tenía, pero él tenía ganas de jugar en Boca y resignaba cuestiones económicas para llegar”, fueron las palabras que entregó durante el programa de ESPN F12.

No quedó todo ahí debido a que en esta misma línea, el comunicador señaló que “¿Y qué pasó el sábado? Que si Boca le hace una oferta económica, Vidal tenía intenciones de fichar. Y ¿porque no se habló positivamente el día domingo? Por lo mismo de (Miguel) Borja (con River), el tema del dólar (para comprar jugadores), por no poder liberar dinero”.

Lo cierto, es que continuó profundizando en este tema. “Vidal no llega a Boca por cuestiones de nuestro país (…) El sábado había una formalidad económica de Boca, que Vidal tenía ganas de escuchar y recibir (…) Por eso le digo a la gente de Boca que ni se enojen con Vidal, ni tampoco con el Consejo (del club), porque hizo lo que tenía que hacer el sábado”.

Una compleja situación la que se vive en Argentina al respecto, en la cual se llevó un alza importante con el dólar al otro lado de la cordillera.