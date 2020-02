María Sharapova impacta a todo el mundo y anuncia su retiro a los 32 años

La tenista rusa María Sharapova anunció que le puso fin a su carrera deportiva en el tenis luego de cumplir con el castigo impuesto por dopaje.

Una durísima noticia entregó María Sharapova, quien este miércoles 26 de febrero del 2020 anunció su retiro definitivo del tenis a los 32 años de edad.

La deportista rusa, ganadora de cinco Grand Slam, cuelga las raquetas luego de ser considerada una de las tenistas más importantes de la historia del deporte blanco en sus últimos 20 años.

En el año 2014, se hizo mundialmente famosa al ganar Wimbledon con sólo 17 años y desde ahí su carrera meteórica, que tuvo al chileno Marcelo Ríos como ídolo y figura a seguir, sólo conoció de alegrías. En el 2006 sumó otro Grand Slam, el US Open, y dos años después el Abierto de Australia, y finalmente dos Roland Garros, en 2012 y 2014.

Sin embargo, en el año 2016 su carrera tuvo el gran punto negro, cuando en un test anti drogas dio positivo por Meldonium tras el Abierto de Australia. Esto le provocó un castigo de 15 meses que culminó el 2017, años que ganó su último títilo de la WTA en el Abierto de Tianjin en China.

Ahora, a través de la Revista Fanity Fair, María Sharapova anunció su retiro del tenis, dejando un hondo pesar y mucha tristeza en sus fanáticos.

"¿Cómo dejar atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo alejarte de las canchas en las que has entrenado desde que eras una niña, el juego que amas, lo que te provocó lágrimas y alegrías indescriptibles, un deporte en el que encontraste una familia y aficionados que han estado contigo por más de 28 años? Tenis, me estoy despidiendo", dijo María Sharapova.