La extenista rusa Maria Sharapova compartió su número de teléfono a través de las redes sociales en medio de la cuarenten por el coronavirus que afecta a todo el mundo.

La acción busca hablar con los aficionados y responder preguntas durante el confinamiento. realmente parece ser una buena manera para sobrellevar el obligado “distanciamiento físico”.

“Traté de encontrar una manera de ponerme en contacto con todos, porque la semana pasada me divertí mucho haciendo una videoconferencia con preguntas y respuestas con 150 de ustedes. Dejé ese videochat con ganas de volver a hacerlo”, explicó en un vídeo en su cuenta oficial de Twitter.

Sharapova reconoció que quiere estar “más conectada” con el mundo dentro de su encierro en su casa. “Una gran parte de esto se debe a que todos estamos viviendo esta separación juntos, este distanciamiento físico”, señaló.

La rusa acompañó la publicación de su número de teléfono. “Quiero que me escriban lo que piensan. Esta es mi idea: quiero que me escribas un mensaje con lo que piensas a un número que dejaré en la pantalla”, finalizó.

Cabe recordar que el pasado 26 de febrero, Sharapova anunció su retiro del tenis: “¿Cómo dejas atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo te alejas de las canchas en las que has entrenado desde que eras una niña, el juego que amas, uno que te trajo lágrimas y alegrías indescriptibles, un deporte donde encontraste una familia y aficionados que te animaron durante más de 28 años? Soy nueva en esto, así que, por favor, perdónenme. Tenis: me estoy despidiendo”, anunció en un artículo en la revista ‘Vanity Fair’.

Sharapova conquistó Wimbledon en 2004, cuando apenas tenía 17 años, y el US Open en 2006. También ganó el Abierto de Australia (2008) antes de completar su palmarés de ‘grandes’ con dos títulos en Rolando Garros (2012 y 2014).