Marcos Bolados disparó contra Esteban Paredes por ventilar pelea en el camarín

El extremo de Colo Colo, Marcos Bolados, se refirió a las palabras de Esteban Paredes, quien reveló una pelea a golpes en el camarín albo en 2020.

En Colo Colo buscan dejar en el olvido la desastrosa temporada 2020, donde lucharon hasta el último partido para no irse al descenso. Dicha situación provocó roces que terminaron en grandes conflictos, tal y como detalló ayer Esteban Paredes, quien confirmó una pelea a golpes en el camarín albo.

Dichas palabras no gustaron nada en el plantel, y Marcos Bolados tomó la palabra para referirse a los dichos del ídolo albo. Ante eso, en conferencia de prensa reconoció que "yo no les voy a decir nada porque no se puede decir nada y no tiene que salir nada de lo que hablamos".

Bolados no solo prefirió evitar las palabras de Paredes, sino que también lo acusó de estar buscando provocar un problema. "Esto es para armar conflicto y si me quieren hacer una pregunta del domingo respondo, no me dan ganas hablar de otra cosa, sólo estoy concentrado para el domingo".

Con respecto al nivel del “Cacique” en la actual temporada, el extremo albo destacó el buen plantel que se ha formado. "El grupo me sorprende, es muy bueno y unido, se ha visto reflejado en los partidos. Me siento bien y contento, esperamos poder demostrarlo en la cancha".

Sin embargo, volvió a evadir una respuesta al ser consultado por la solicitud de Quinteros para que llegue un central y un delantero. "Por los refuerzos no tengo idea, no es tema mío y no me meto. En los partidos siento que nos falta terminar bien las jugadas, porque llegamos harto y bien".

Finalmente, el ex Deportes Antofagasta llenó de elogios a Iván Morales por el gran momento que vive como el delantero titular del equipo. "Lo veo futbolísticamente súper bien, me gusta como juega y ha subido harto su rendimiento". Y sobre los problemas fuera de la cancha dejó en claro que "los temas personales son de él".