Marco Sotomayor, periodista de La Red, defendió los dichos del actual mediocampista de Rosario Central, quien ha recibido muchas críticas por su accionar, pero el conductor del programa Círculo Central, le prestó ropa al ex Gordo.

"Yo estuve en el estadio Santa Laura la tarde que Unión Española le ganó a Colo Colo con gol de Pato Rubio, y todos en el estadio, todos, nos dimos cuenta que Vecchio tiraba los córners atrás del arco o sencillamente desmedidos, que iban a dar a la otra tribuna", partió diciendo el comentarista a RedGol.

"Cuando digo que todos nos dimos cuenta, digo que los jugadores de Colo Colo y el cuerpo técnico también, ahora que todos están rasgando vestiduras me pregunto, por qué no lo sacaron, por qué no le llamaron la atención y le dijeron que a la próxima cambio, o sencillamente quitarle los balones detenidos, en Colo Colo no hicieron nada", agregó.

"Mi hipótesis, y me la han refrendado gente de Colo Colo, es que Colo Colo también quería que Unión fuera campeón, no querían ver a Universidad Católica dando la vuelta olímpica, por la rivalidad que hay entre ambos clubes, que se hagan los sorpresivos es un gesto de hipocresía espantoso", reclamó.

"Colo Colo en ese momento, su cuerpo técnico fundamentalmente, tenía todas las herramientas para haber sacado a Vecchio, si es que se dieron cuenta que estaba jugando para atrás y no lo hicieron, es más le dieron la responsabilidad de patear las pelotas muertas, no sean hipócritas", cerró.

¡BOMBAZO! 😱 Emiliano Vecchio admitió en @SC_ESPN que en el partido de Colo Colo vs. Unión Española, que le dio el título a los “Hispanos” el año 2013, SÍ TIRÓ los córners y tiros libres para cualquier lado 🤣.



¿Qué te parece? pic.twitter.com/XGzU0Yhuoj — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) September 17, 2021

