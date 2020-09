Marco Antonio Figueroa salió de Cobreloa por cuarta vez en su carrera tras malos resultados

Fiel a su estilo, Marco Antonio Figueroa dejó de ser técnico de Cobreloa tras varios partidos sin saber de victorias y con algunas polémicas más para su historial.

Cobreloa cayó ayer por 2-0 ante Unión San Felipe en el estadio Zorros del Desierto, y una vez terminado el partido la dirigencia del cuadro naranja tomó la drástica decisión de desvincular al entrenador, Marco Antonio Figueroa.

El Fantasma no consiguió levantar al equipo nortino, y tras una seguidilla de malos resultados el ex entrenador de Universidad de Chile dejó en la décima posición de la tabla de Primera B a Cobreloa con un rendimiento del 26,6%, situación que no toleraron más en Calama.

Tras la derrota ante los aconcagüinos, el polémico estratega aceptó en conferencia de prensa que abandonaría su puesto. Y tan solo algunas horas más tarde consiguió obtener un acuerdo con la dirigencia para dejar la banca en donde cosechó tan solo 11 puntos, quedando a cinco puestos del final de la tabla.

Cabe destacar, que hace pocas semanas Figureoa estuvo en el centro de la polémica tras ordenarle a uno de sus dirigidos, sin pelos en la lengua, que agrediera a un rival en el encuentro entre Cobreloa y Melipilla.

Así, la cuarta temporada de Figueroa en la banca naranja acabó de manera abrupta, y al igual que en las otras tres ocasiones en 2008, 2013 y 2015, no consiguió ningún galardón para el equipo, y tampoco consiguió subirlos a Primera División como prometió en su llegada.