El estratega analizó a los arqueros de la selección chilena de cara a las clasificatorias.

El ex delantero y actual DT Marco Antonio Figueroa fue el invitado de las Historias de Florete en Redgol, donde conversó de todo y mostró su pustura respecto a la selección chilena.

"Yo creo que Chile no está para traer (un arquero), acá me cuesta un poco opinar, pero yo creo que el arquero de Racing (Arias) no es para estar en la Selección Nacional con todo el respeto y cariño que le tengo a los futbolistas. Johnny Herrera es 10 veces mejor que Arias", indicó el DT de Cobreloa.

De hecho no tiene dudas a la hora de analizar el rendimiento del arquero de Everton. "Con todo el respeto que le tengo a los futbolistas, pero Johnny tiene un nivel muy parecido al de Claudio (Bravo)".

Además, aconsejó a Sánchez: “Hoy vi jugar a Alexis y parece que no tiene YouTube, porque si pone Marco Antonio Figueroa ese gol que se perdió a lo mejor no lo define como lo definió. En esa jugada se equivoca, pues tenía mucha ventaja y quiso hacer un lujo y la pelota se va al otro lado”, explicó