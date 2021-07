Marcelo Vega repartió notas rojas en el empate entre la UC y Colo-Colo

Marcelo Vega, el ex futbolista de la roja de todos criticó el nivel de algunos jugadores de Universidad Católica y Colo Colo en el clásico jugado en San Carlos de Apoquindo que finalmente terminó sin goles.

El duelo entre cruzados y albos fue muy criticado por los hinchas de ambas escuadras debido a la poca cantidad de llegadas con peligros en los arcos de los goleros. El equipo de Gustavo Quinteros dominó el duelo, pero con poca profundidad para hacer daño, el mismo entrenador albo lo reconoció en conferencia de prensa.

Vega le dio con todo al "Tin": "Martín Rodríguez hoy no jugó. Uno quiere que esté en la selección, pero no apareció, no fue capaz de encarar", dijo el mundialista con la Roja.

Revisa el resumen del Clásico ⚽https://t.co/bBXhJsbkHt — Universidad Católica (@Cruzados) July 17, 2021

Tampoco tuvo suerte Asta-Buruaga: "Para mí le cuesta mucho, tira pelotazos sin intención, le cuesta mucho técnicamente".

Sobre Edson Puch, sentenció: "No fue capaz de encarar".

En ese sentido, Juvenal Olmos coincidió: "Un puntero que juega por la banda y hoy no fue capaz de encarar una sola vez... Para qué sirve un puntero que no encara".

