Marcelo Vega se tiró contra Mosa: “Ha invertido más en jugadores fracaso que en inferiores”

El ex jugador de Colo Colo, Marcelo Vega, se tiró con todo contra Aníbal Mosa por su gestión como presidente de Blanco y Negro.

Colo Colo vivió los días más intensos de su historia en esta última semana, por lo menos hasta ahora. Y es que tras asegurar su permanencia en Primera División al vencer por 1-0 a Universidad de Concepción, ahora respiran más tranquilos. Pese a eso, a los albos les aguarda un periodo de reflexión como institución para poder dejar en el olvido los distintos errores que los llevaron al panorama más oscuro en sus 95 años de vida.

Y para el ex jugador del “Cacique”, Marcelo Vega, los primeros responsables de la debacle alba son los directivos Aníbal Mosa y Harold Mayne-Nicholls. Así lo expresó el comentarista de TNT Sports, y señaló que "se tienen que ir. Hay que invertir en las categorías inferiores, algo que no ha hecho Aníbal Mosa que ha preferido gastar en jugadores que son un fracaso", dijo a RedGol.

Ante eso, puso un ejemplo evidente basado en el héroe del “Eterno Campeón” en el Estadio Fiscal de Talca: Pablo Solari. "Si no hubieran estado todos lesionados no hubiese jugado. Va por un buen camino pero no creo que sea ídolo pero puede que con el tiempo se haga un referente, que se gane la gente gracias a los títulos", indicó.

También tuvo palabras para referirse a la salida de Esteban Paredes del Estadio Monumental. "Yo creo que es momento porque soy de la idea que los jugadores tienen que dar un paso al costado cuando no están en condiciones, para que la gente se quede con lo que hizo en su mejor tiempo. Con 40 años cuesta darse vuelta, moverse y recuperarse de la lesión”.

“Es un ídolo, un referente, me parece que haberse juntado con él para decirle que hasta aquí llegaba estaba bien y no por teléfono", complementó.

"Está claro que Colo Colo tiene que buscar gente con más frescura, pero no solo que corran sino que hagan algo diferente, que es el problema del equipo. Va a costar porque llegarán muchos y se irán muchos pero si se va a traer a alguien tienen que ser con la calidad de Paredes, Valdivia y Fernández", cerró Vega.