Marcelo Vega reveló detalles de pelea con Pablo Mouche: “Se fue y nunca aceptó mi invitación”

El comentarista de TNT Sports tuvo un duro encontrón con el argentino Pablo Mouche, y dio a conocer detalles de una invitación que le hizo.

Cuando todavía estaba en Colo Colo, Pablo Mouche tuvo un duro encontrón con el panelista de Todos Somos Técnicos, Marcelo Vega. La razón es un comentario que hizo el mundialista, el cual revelaba un quiebre entre el entonces técnico albo y el puntero argentino.

“El último problema de Mario Salas lo tuvo en Rancagua y con Pablo Mouche. Quien le exigió poner a Jorge Valdivia desde el primer minuto y sacar a Provoste o Villanueva. Deahí Mouche se fue al banco y no jugó más. Esto me lo contaron a mí y yo lo sé. Es información que manejo, no puedo dar los nombres”, lanzó el “Toby”.

Ante eso, Mouche respondió después de un partido contra Everton en Copa Chile. “Quiero hacerle una advertencia al señor Marcelo Vega, que vi una nota que dijo una mentira, un invento, una estupidez muy grande. Lo cito a que cuando quiera me venga a hablar en la cara o que venga la persona que le inventó eso, porque el dijo que estaba muy bien informado y se lo contaron”, disparó.

“Me gustaría tomarme un café con él para ver quién lo dijo, fue un invento muy grande el que nombró. Me lo hicieron llegar y a mí los inventos no me gustan”, indicó el ex Boca Juniors.

“Me gusta dar la cara, así que esa persona que venga a dar la cara y que me diga quién fue, yo no lo voy a divulgar. Las cosas privadas no las divulgo y si tengo una certeza lo digo. Lo invito respetuosamente a que me diga quién fue el sapo que inventó terrible mentira. Porque no soy nadie para exigir quién tiene que jugar o no, llevo apenas cinco meses en el club. Es algo que nunca hice en ningún equipo”, complementó en dicha ocasión.

Tras eso, el tiempo pasó y Pablo Mouche no continuó en el “Eterno Campeón”, donde también sumó algunos conflictos más. Y, por ende, el Toby fue consultado al respecto en el programa estreno de TNT Sports, Sabor a Gol.

En dicho espacio, Vega destacó que “lo invité y nunca fue. Al final de cuentas era verdad, él está preguntando que quién me dijo eso, reconociéndolo. Yo en Colo Colo jugué muchos años, te filtran cosas. Al final, ¿quién se terminó yendo? Mouche, pero nunca fue al programa”.

Junto con eso, el “vidente” reveló que “a mi celular me han llegado mensajes de representantes, porque le he puesto mala nota a un jugador. La nota es producto de un partido, no es porque le tenga mala o encuentre malo a un jugador”.