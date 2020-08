El ex jugador de la Roja no tuvo clemencia con sus notas a la hora de calificar a los jugadores del Barcelona.

El Toby volvió con sus notas en CDF, el ex volante fue muy duro a la hora de evaluar y analizar el partido que tuvo el Barça.

Por ejemplo, al entrenador Quique Setién lo calificó con un 0, argumentando que "se tendría que haber ido cuando Messi hace las declaraciones de que no juegan a nada. Da una semana de vacaciones, practicamente entregado. No supo armar un equipo, no era para jugar así. Busquets no tendría que haber entrado jugando. Vidal no lo pone, no es su culpa, estaba todo perdido. No reacciona en el banco, no se da cuenta y no habla".

Al argentino Messi lo calificó con nota 2. "El segundo tiempo nada, nada. En el primer tiempo dos cositas. Entiendo que el equipo no juega mucho. En los últimos minutos estaba entregado, es el mejor jugador del mundo, pero hoy no jugó bien", disparó.

Para cerrar, fue muy generoso con Arturo Vidal y lo aprobó con un 4. "A pesar que no fue un gran partido, por el esfuerzo y el corazón que le pone. Desordenado como muchas veces, porque el técnico lo coloca en posiciones que no debe jugar. O juega atrás que lo hace muy bien o juega en su posición en el medio, pero no de creador, no de 9, no en la punta, porque al final empieza a correr para todos lados. Le pone corazón, ímpetu, todo", cerró.