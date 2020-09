Marcelo Vega no tuvo piedad y repartió notas rojas a jugadores de Colo-Colo

Marcelo Vega no aguantó más, y tras la derrota de Colo-Colo entregó sus notas para los albos y los reprobó con varios rojos. Incluso a Gualberto Jara.

El ex jugador del Cacique y ahora panelista del CDF, Marcelo Vega, analizó el rendimiento del Cacique en la derrota por 3-0 ante Peñarol. El resultado dejó a los albos prácticamente fuera de la Copa Libertadores, y el Tobi no tvuo piedad con sus calificaciones.

A pesar de la derrota, los pupilos de Gualberto Jara aún cuentan con algunas probabilidades para avanzar a los octavos de final del torneo internacional. Sin embargo, el juego del Eterno Campeón no da créditos para luchar en esas instancias.

Por eso, Marcelo “Tobi” Vega aprovechó su espacio en el programa Todos Somos Técnicos del CDF y barrió el piso con el paupérrimo rendimiento de jugadores como Leonardo Valencia o Ronald de la Fuenta. También apuntó sus dardos al técnico Gualberto Jara.

“Lo de Valencia ya es terrible, no sólo perdió la forma de jugar, todos los pases son para atrás o para el lado. Está ido. ¿Cuántas pelotas perdió? ¿Cuántas imprecisiones? Matías Fernández en 10 minutos mostró una actitud de, al menos, ir para arriba”, afirmó Vega.

También añadió que “Gualberto Jara es un tremendo tipo, pero este equipo no juega a nada. Debería llegar hasta acá. Entiendo que le gusta Colo Colo, quiere hacer un favor, pero no hay una forma, nada”.

“¿Estos jugadores le dan el apoyo, lo respetan? Por eso uno dice que se haga a un lado, ya no tiene solución. Creo que Marcelo Espina también debe dar un paso al costado. O sacarlo y que otro gerente técnico traiga un nuevo técnico. Pero deben venir cambios de arriba”, finalizó tajante.

LAS NOTAS DEL TOBI VEGA

A pesar del lamentable resultado, los jugadores que el ex Colo-Colo destacó fueron Esteban Paredes (4,0), César Fuentes (5,0) y sorpresivamente Gabriel Suazo (4,5) quien recibió duras críticas de los hinchas albos en redes sociales.

Por otra parte, el ex futbolista no tuvo piedad con aquellos de peor desempeño, y empapeló de notas rojas el camarín del Cacique:

Leonardo Valencia (3,0): “No está en condiciones, no es un mal jugador, pero su cabeza está en otro lado. No está bien psicológicamente, está ido, todos los balones son para atrás, no gira y Colo Colo en su historia ha tenido mediapunta o 10 que dan pases, que giran, que hacen jugar al equipo. No ha sido solución. Si me ponen a mí un poco gordito en la cancha, tiro un par de pases”.

Marcos Bolados (2,6): “El peor partido que le he visto. Una sola tuvo el segundo tiempo, se saca a un rival por el lado derecho y no apura el centro. Muy bajo para lo que uno espera, te están mirando (de la Selección), en estos partidos debe decir ‘éste es mi partido’, más allá como venga el equipo”.

Ronald de la Fuente (2,0): “Se lo llevaron todo el primer tiempo, no agarró nunca a este chico que vendieron a Francia (F. Pellistri), agarraba de la cintura que juega bien pero no cuesta esa plata para ir al Lyon”.

Gualberto Jara (1,0): “Tiene que entender, es interino, no cualquier técnico puede agarrar este plantel. Es un fierro caliente. Mario Salas que uno pensaba que iba a arreglar esto con su carácter no pudo. Es complicado llevarse con los jugadores. Por mí, debería dedicarse a la formación y no calentarse y quemarse más la cabeza. Este equipo va de mal en peor. Con Salas ya jugaba mal y ahora es terrible”.