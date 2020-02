Marcelo Vega se echa flores y dice que es el mejor “10” de la historia igual que Maradona

El ex mediocampista de Colo Colo y Unión Española, Marcelo Vega, habló sobre su carrera como futbolista y se echó muchas flores encima.

Marcelo Vega es recordado como un gran mediocampista de los años 90 en el fútbol chileno, por eso, el ahora comentarista deportivo no tuvo problemas en vanagloriarse.

El panelista del CDF indicó, al hablar de Jorge Valdivia, que “por supuesto que me gusta mucho, porque es distinto, pero no está a mi altura. Soy el mejor 10 de la historia del fútbol chileno. Yo jugaba como Maradona”.

"Estoy convencido de que los jugadores de antes éramos mejores que los actuales. El problema eran los entrenadores, por lo menos hasta Nelson (Acosta), que nunca se atrevían a jugar al ataque. Vidal, Bravo, Alexis, Medel tuvieron la fortuna de tener entrenadores como Bielsa”, añadió a LUN.

Finalmente, reveló que una vez cuando era futbolista “íbamos ganando muy ajustado y me empecé a poner nervioso. A Zamorano, quien estaba lesionado, pero en la banca, le dije que había que sacar a un jugador, ponerme a mí y cambiar el sistema táctico. Le conté mi idea al Pelado, la aceptó y me dijo que calentara. Cuando lo estaba haciendo me desgarré, pero me quedé callado, entré y ganamos el partido”.