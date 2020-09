El comentarista de CDF cree que Valencia no debe seguir como titular en los albos.

El ex volante chileno no quiere ver más en cancha al mediapunta. "Lo de Valencia es terrible, no debería jugar, debería solucionar los problemas", sentenció el Toby en la edición especial de Todos Somos Técnicos.

Por eso, le pidió al ex jugador de Palestino que salga del equipo, "quedarse afuera y darles la posibilidad a Matias (Fernández) o a (Carlo) Villanueva, porque no hay mediocampista y no hay alguien que asista a (Esteban) Paredes", sentenció.

El análisis general de Vega dejó como figura a Walter Montillo. "Y a (Camilo) Moya. Los laterales no pasaron mucho, ni los de Colo Colo, ni los de la U. Controlar a (Pablo) Mouche es complicado", reflexionó.