El ahora comentarista radicado en México le mandó un recado al Toby, quien respondió de inmediato a través del CDF.

El ex volante de La Roja conversó con REDGOL y le lanzó un palito al Toby, al asegurar que "hay que hacerse responsable de lo que se dice detrás de un micrófono", la respuesta que no tardó en llegar.

El actual panelista de Todos Somos Técnicos del CDF no dudó en ocupar el espacio televisivo para decirle a Estay que él siempre da la cara.

"Siempre me hago responsable de mis dichos y doy la cara. Sigo entendiendo que uno tiene opinión. No me molesta, me encanta la gente con personalidad, que es capaz de decir las cosas. Si a alguno no le gusta, no tengo nada que hacer. Cada opinión es respetable", señaló Vega en la señal de cable.

En la conversación se metió otro ex volante creativo, Claudio Borghi:

"Han traído consecuencias esos dichos del Gordo. Yo no puedo hablar del pasado, llegué hace 30 años, conozco algunos jugadores pero de referencia. Al Gordo lo admiraba, no sé si es el mejor 10, pero me tocó enfrentarlo, nos ganó una Copa Chile a Colo Colo con Unión Española y nos dio un baile. Es de los mejores que he visto", explicó el Bichi.