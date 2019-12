La certera razón por la que Marcelo Vega cree que la U se irá a Primera B el 2020

El ex jugador de Colo Colo y actual comentarista deportivo, Marcelo Vega, cree que Universidad de Chile volverá a pasarla muy mal el próximo año.

Marcelo Vega tuvo una terrible sentencia para Universidad de Chile al afirmar que durante el 2020 sufrirá lo mismo que durante la caótica temporada 2019 a tal punto que terminará descendiendo a Primera B.

Cabe recordar que este año, la U culminó en el penúltimo lugar de la tabla y se salvó del descenso por secretaría luego que la ANFP suprimiera la pérdida de categoría en el fútbol profesional tras el abrupto final de temporada tras el estallido social.

Para el comentarista deportivo, la U no se ha armado lo suficientemente bien de cara al próximo año y, además, sufrió la pérdida de figuras como Johnny Herrera, Lucas Aveldaño, Rodrigo Echeverría, Nicolás Oroz, Leonardo Fernández, Pablo Parra, Rafael Caroca, Leandro Benegas y Matías Campos López.

“La U va a pelear el descenso con este equipo. Con el plantel que tenía antes le costó, imagínate con estos jugadores. Es un equipo liviano, con dos centrales lentos, nadie que tenga el peso para echarse el equipo encima y pocas alternativas de cambio”, disparó Marcelo Vega en el CDF.

“Las declaraciones de José Luis Navarrete el otro día no fueron acertadas. Claudio (Borghi) lo dijo, si yo fuera hincha de la U no me gustarían estas palabras del presidente de Azul Azul: vamos a tratar de no descender a final de cuentas”, añadió.

El ‘Tobi’ cerró indicando que “ya deberían haber hecho un equipo para pelear el campeonato con todos los problemas que pasaron. La U no tiene un plantel, más allá de algunos nombres que se están incorporando”.

Cabe recordar que la U se encuentra negociando con Walter Montillo, Pablo Aránguiz y Luis del Pino Mago para que sean sus primeros refuerzos.