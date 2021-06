Marcelo Tinelli es un hombre de palabras, ya que finalmente cumplió con lo que había acordado con Iván Zamorano en la previa del partido entre Argentina y Chile por la Copa América que finalizó empatado 1-1.

El histórico animador trasandino había acordado que comería comida para perros si la selección de Messi no ganaba al equipo dirigido por Martín Lasarte.

"Me quiero matar, no pensé que iba a llegar este momento. Te banco, Bam Bam, pero no puedo creer que tenga que hacer esto. Lo único que me salva es que la bolsa tiene los colores de San Lorenzo. Me acerco y ya me da arcadas el olor", decía Tinelli mientras cumplía la complicada apuesta.

"Desafío cumplido. Me tenes que dar la revancha después de esto", concluyó.

Programación de Copa América Brasil 2021:

Viernes 18 de junio:

17 horas | Chile vs. Bolivia | Transmite DirecTV Sports y TNT Sports

20 horas | Argentina vs. Uruguay

Libre: Paraguay.

Probables formaciones:

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal; Ben Brereton (César Pinares), Jean Meneses, Eduardo Vargas.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Jairo Quinteros, Adrián Jusino, José Sagredo; Danny Bejarano, Diego Wayar, Erwin Saavedra, Enrique Flores, Juan Carlos Arce; Gilbert Álvarez.