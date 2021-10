Marcelo Salas reveló el porqué le gustó que Colo Colo no descendiera

El histórico delantero chileno, Marcelo Salas, reveló sus motivos para estar feliz por la anecdótica permanencia de Colo Colo en Primera División.

Las temporadas 2020 y 2021 de Colo Colo serán recordadas por los fanáticos como las más desiguales en su historia. Esto porque el año pasado pelearon hasta el último partido para no descender, y hoy son los principales candidatos a ser campeones del Campeonato Nacional tras ganar la Copa Chile. Situación a la que se refirió Marcelo Salas.

El ex delantero, que es un histórico ídolo del fútbol chileno y en particular de Universidad de Chile, archirrival de los albos, habló al respecto. Y sorprendió al indicar que ver al rival de toda la vida en dicha situación le generó sentimientos encontrados.

"Lo viví desde dos puntos de vista. Primero, como futbolero, le haría muy mal al fútbol chileno que descienda un equipo como Colo Colo, la U o la Católica”, empezó señalando el “Matador” en conversación la recién inaugurada revista Tribuna Andes.

“Son clubes importantes, que te ayudan a levantar, a pesar de que ellos tengan un monopolio en cuanto a gente, contratos, plata y todo lo demás. Pero finalmente son los equipos que le dan vida a nuestro fútbol", complementó el ex goleador de River Plate.

"Ahora, como hincha, no me río de esas cosas, pero me hubiera dado lo mismo. Descendió, descendió. No me hubiera burlado de eso tampoco", agregó el tercer goleador histórico de la Selección Chilena con 37 festejos.

Pese a eso, reconoce que lo que más tranquilidad le trajo al no ver al “Eterno Campeón” en Primera B tiene que ver con su actual cargo. Esto porque el mundialista de Francia 98 es el dueño y actual presidente de Deportes Temuco.

"Como directivo era muy malo. Porque si ya habían bajado Coquimbo e Iquique, y si bajaba Colo Colo, tenemos un año más en el ascenso. Sin VAR, sin los recursos que tiene Colo Colo, iba a ser difícil tener ese cupo, para qué vamos a estar con cosas", cerró.