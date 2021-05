El ex delantero de la Roja hizo una dura crítica a las nuevas generaciones de futbolistas.

“Acá muchos chicos desaprovechan sus condiciones, y tras un par de partidos creen que ya son seleccionados o deben tener un trato distinto. Así pierden tiempo o desaparecen… Yo tuve la opción de jugar en la “U” gracias a la regla del Sub 20 en cancha yu debuté en 1993 con don Arturo (Salah) como técnico. Entraba 10 ó 15 minutos y me fui ganando un espacio. Y luego pasó lo mismo cuando llegué a River", comenzó diciendo a los Tenores de ADN,

“River fue mi primera experiencia internacional. Fue el trampolín que me permitió llegar a la Lazio de Italia y me dio madurez futbolística previo al Mundial de Francia 1998. Es uno de los equipos más importantes en los que estuve y me siento orgulloso de ser parte de su historia, con títulos y el reconocimiento de los hinchas”, dijo el Matador.

Sobre el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, que fue su compañero en el elenco “millonario”, el exseleccionado nacional expresó que “tuvimos una historia parecida en el club. Fuimos compañeros de pieza casi cuatro años y estoy feliz por los resultados que ha tenido como entrenador. Se nota su mano y trabajo, pues cambian los jugadores pero se mantiene el buen nivel del elenco… Algo hablé con él cuando sonó para nuestra Selección, pero era muy difícil que se diera. Yo lo veo más adelante en un club de Europa antes que en una Selección”.