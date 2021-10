Marcelo Salas defendió al estratega trasandino. El ex delantero nacional Marcelo Salas defendió el legado del "Loco" en la selección chilena y afirmó que el rosarino fue uno de los mejores entrenadores que tuvo durante su carrera.

"Para mí es uno de los mejores entrenadores que tuve. Yo venía de Europa, de estar con Lippi y una hora táctica, de Ericksson, de otra hora de táctico, con movimiento para acá y para allá. Entonces para mí no era algo nuevo, pero si tienes que evaluar a un entrenador por su trabajo, era uno de los mejores. Me dejó mucho, aprendí mucho", dijo a la revista Tribuna Andes.

"Lamentablemente fue al último -de su carrera-, quizás si hubiera sido un poco antes nos podríamos haber sacado provecho mutuo. Si llegaba un par de años antes podría haber llegado al Mundial. Yo ya estaba con la lesión de la rodilla, del tobillo, estaba muy averiado. Quizás podría haber llegado al banco, para 20 ó 30 minutos, pero en mi cabeza la idea era estar entrenando siempre, más con Bielsa, que no puedes no entrenar, entonces era una exigencia que no podía cumplir", agregó.

Recordó igualmente cómo eran sus prácticas: "Con nosotros no hablaba nada. Te daba las instrucciones, se daba vuelta y se iba. Te preguntaba si entendías. Te podía explicar una vez más y si no, chao. Se enojaba o cambiaba de ejercicio. Es un adelantado, sobre todo en la parte táctica, que es fundamental", reseñó.

"La parte táctica que él dio a esta generación fue fundamental para lograr lo que se logró, porque en el fondo te ordenó. Más alá de cambiar la cabeza, que a todos les gusta hablar de que cambió la mentalidad, lo que hizo Bielsa es que te ordenó en la cancha. Te dio armas, porque a todo lo bueno que somos, le dio la otra parte, lo físico, el meter y atacar sin miedo. O sea, cuando dicen que Bielsa no dejó nada, es porque no lo tuviste o estai cagado de la cabeza", finalizó.

HORARIOS FECHA TRIPLE DE LA ROJA.

Los horarios de la Selección ya están confirmados. Así, Chile enfrentará a la Albirroja el domingo 10 de octubre, a las 21 horas, en San Carlos de Apoquindo, mientras que con Venezulea lo hará el jueves 14, también a las 21.00. Eso sí, antes de ambos cotejos tendrá que visitar a Perú, en Lima, el jueves 7, a las 22 horas.