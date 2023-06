Marcelo Ríos revela dura acusación contra Mauricio Israel

Marcelo Ríos sigue dando noticia fuera del deporte, el ex tenista número 1 del mundo continúa en en medio de la polémica tras los audios filtrados por Daniella Chávez.

Todo fue comentado por Francisco Kaminski en TV+, quien conversó con Daniella Chávez. La influencer nacional señaló que contaba con “diez audios más, incluido cuando (Marcelo) dice que Israel le quitó la novia a un amigo”, dijo el ex animador de Mega.

“Pero cómo inventa tanta estupidez, para tratar de conseguir el amor de su vida con ella, me mete a mí en la cuestión”, fue la defensa de Mauricio Israel.

El audio fue muy comentado por los panelistas: “Cualquier pregunta que querai de estos hueo... (de Sígueme y te sigo) son unos conche...Ten cuidado, son unas víboras, a la primera cagada que te mandes te van a hacer mierda”, parte diciendo el retirado deportista.

En el programa Sígueme y te Sigo, comentaron los nuevos audios que le envió Marcelo Ríos a Daniella Chávez

“Yo quiero ayudarte... cualquier pregunta que necesites saber de estos hueo... put... les tengo varias. A (Andrés) Baile también, ese conche.... A Israel, put... hueas de cuando estuvo casado, el hue... le quitó la mina a su mejor amigo. Hueas que no te las va a desmentir, porque sería muy cara raja. Que me fue a pedir plata y dice que no. Es un pobre hue... estuve a punto de pegarle en Colombia, un día que me lo encontré y se acercó a mí. Miles de hueas que tengo”, sostuvo el zurdo de vitcura en los audios que le envió a Daniella Chávez.