Marcelo Ríos responde a Daniella Chávez tras filtrar íntimo audio

A través de TikTok, Daniella Chávez, ex conejita Playboy compartió un audio que le envió el ex número del tenis mundial, la reacción de Marcelo Ríos no se hizo esperar.

“¡Me trata de Prostituta! El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo él me da una entrevista! Jaja Pobre!”, escribió la modelo en su cuenta de Twitter.

“Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas”, agregó la influencer.

De acuerdo al archivo publicado por Chávez, Ríos habría dicho lo siguiente: “Yo te doy una entrevista a ti, te cuento todo lo que está pasando, hacemos mierda a Israel, a todos los hue..., porque tengo tanta huea de todos estos saco... Pero tú me das una noche contigo, los dos solos, donde tu quieras, te invito a cualquier lugar del mundo, los dos solos... ¿Te tinca o no? Cuéntame”.

La respuesta de Marcelo Ríos

En Zona de Estrellas, la periodista Cecilia Gutiérrez afirmó que el Chino Ríos se contactó con ella para entregar su versión.

“Me dice que efectivamente él le dijo lo que aparece grabado, el audio es de él, es real”, indicó la comunicadora. Eso sí, dio a conocer que “Marcelo dice que en ningún momento la trató de prostituta, que nunca ocupó esa palabra, que no le ofreció dinero, un pago ni le preguntó si cobraba o no, nunca hubo un atisbo de tratarla de prostituta”.

Según consignó Página 7, la periodista agregó que “incluso me envía los mensajes donde ella le dice: ‘Te voy a funar’, y él le responde: ‘Yo sé que no eres prostituta, si te dije eso, es en onda chiste, te pido perdón. Yo nunca he hablado mal de ti’”.