Marcelo Ríos recordó el día que fue número uno del mundo con una insólita anécdota

El "chino" contó el episodio en el programa “Zoom: Grandes momentos del deporte” de TVN.

Marcelo Ríos suele sorprender cada vez que aparece en cualquier medio de comunicación hablando de su carrera y las excentricidades que realizaba dentro y fuera de la cancha.

Y el ex tenista nuevamente sorprendió a Pedro Carcuro y Gustavo Huerta, al contar inéditos detalles del día en que se coronó número uno del mundo en el ranking ATP, tras batir a Andre Agassi en la final de Miami.

Es que el “Chino” abrió los fuegos del nuevo programa “Zoom: Grandes momentos del deporte”, de TVN, y desde EE.UU. reconoció que no estaba “ni ahí” con aquella histórica jornada de 1998 y que hasta pensó en colgar la raqueta definitivamente porque estaba cansado.

“(Andre) Agassi no me hacía nada, se veía fácil moverlo de un lado a otro. Cuando gané, tiré la raqueta solo para copiar a los hueones que habían ganado. (Rafa) Nadal gana la hueá ahora, el lloriqueo y se tira al suelo, ni siquiera se me ocurrió eso, el cemento caliente me quema entero hueón”, comenzó su relato.

Ahí fue cuando recordó que en plena conferencia de prensa, tras el triunfo, quería anunciar su retiro debido a su agotamiento, aunque su agente lo convenció de que era una locura. Tras cartón, y cuando hasta Pedro Carcuro quedó marcando ocupado, el talento zurdo contó su “salida de madre” a la hora de celebrar en suelo gringo.

“Estaba raja y después llegué al hotel y lleno una tina de cerveza. Me iba a tomar unas cervezas solo, pero llega mi papá y me dice ‘tú sabí lo que acabaí de hacer, eres numero uno del mundo”, dijo el zurdo de Vitacura.

Además, si la aventura cervecera en su tina no fuera poco, Ríos coronaría su histórica hazaña con un polémico episodio, donde hasta se salvó de ir a la cárcel.

“Don Francisco me invitó a un restorán, estaba mi familia y un tipo que no sabía quién era. Voy a hablar por teléfono, llega el tipo y nos agarramos a combos, me decía que qué me creía yo, que no lo pescaba. Llegan los pacos, dije ‘puta el numero uno malo’, capaz que me lleven preso y se fue todo a la chucha, pero los pacos se lo llevaron a él”, cerró.